Günyüzü'nde badem ve kayısı ağaçları yine erken çiçek açtı
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Günyüzü'nde badem ve kayısı ağaçları yine erken çiçek açtı

16.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:04
Günyüzü'nde badem ve kayısı ağaçları yine erken çiçek açtı

Günyüzü ilçesinde, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ağaçların erken çiçek açması ve yaşanması muhtemel don olayı sebebi ile ilçe halkı badem ve kayısı yiyemeyecek gibi görünüyor.

Günyüzü ilçesinde, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ağaçların erken çiçek açması ve yaşanması muhtemel don olayı sebebi ile ilçe halkı badem ve kayısı yiyemeyecek gibi görünüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle badem ve kayısı ağaçları çiçek açtı. Her yıl Mart ayında çiçek açan ağaçlar, çiçeklenmenin sonrasında meydana gelen don olayları nedeniyle meyve vermiyor. Yaklaşık 6 yıldır Günyüzü halkı bademe ve kayısıya hasret kaldı. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'nde badem ve kayısı ağaçları yine erken çiçek açtı
Günyüzü'nde badem ve kayısı ağaçları yine erken çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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