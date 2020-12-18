Günyüzü Kaymakamlığı, komşu ilçe Çeltik'te artan vakalar için vatandaşları uyardı

Günyüzü Kaymakamlığı, komşu ilçe olan Konya'nın Çeltik ilçesinde artan Covid 19 vakalar konusunda vatandaşları uyardı.

Çeltik ilçesinde Covid 19 virüsü vakalarının yoğun olması sebebiyle, Günyüzü Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Kıymetli Günyüzülü hemşehrilerimiz, ilçemize yakın olan Konya'nın Çeltik ilçesinde yoğun bir korona vaka artışı olduğu haberini almaktayız. Bu sebeple ilçemizden Çeltik ilçesine pazar alışverişi gibi sebeplerle yapacağınız ziyaretler hem sizleri hem ilçemizi tehlikeye sokacağından, ayrıca orada yaşanacak yoğunluğu azaltmak adına bir süre Çeltik ilçesine yapacağınız seyahatleri en aza indirmeniz hepimiz adına fayda sağlayacaktır. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına riayet edelim. Tedbirleri elden bırakmayalım. " denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı