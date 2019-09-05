Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik zabıta ekiplerini ziyaret etti

05.09.2019 14:41

Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik, Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıldönümü ve 1-7 Ekim Zabıta Haftası nedeniyle, Günyüzü Belediyesi zabıta ekiplerini ziyaret etti. Zabıta memurlarıyla sohbet eden Kaymakam Çelik, memurlara baklava ikramında bulundu. Zabıta Amiri Rifat Öztürk, İlçe Kaymakamı Koray Çelik' in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA