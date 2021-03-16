Günyüzü ilçesinde şiddetli rüzgâr nedeniyle çatılar uçtu

Günyüzü ilçesinde fırtına düzeyine yükselen şiddetli rüzgar nedeniyle bazı çatılar uçtu.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabaha kadar şiddetli şekilde esti. Rüzgar sebebi ile Kayakent mahallesinde Ender Gürüp'e ait evin çatısı, Hulusi Uğur'un evinin üstüne uçtu. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, mevsimlik tarım işleri için kullanılan ev kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı