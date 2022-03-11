Günyüzü ilçesinde saman balyası dolandırıcılığı son anda önlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir vatandaşın saman balyası dolandırıcılığı ile mağdur edilmesi polisin çalışmaları sonucu önlendi.

Polise şikayet başvurusunda başvuran Mercan mahallesinden Y.E.Ö., R.T.A. isimli şahsa geçim kaynağı olan yaklaşık bin saman balyasını 9 bin 100 liraya sattığını, paranın bin 100 liralık bölümünü elden aldığını, alıcı ile geriye kalan 8 bin lirayı ise banka hesap numarasına göndermek üzere anlaştığını belirtti. Samanları zanlıya teslim ettiğini anlatan mağdur vatandaş, alacağı paranın ise gönderilmediğini söyledi. Bunun üzerine harekete gecen Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, detaylı çalışmaları sonucu R.T.A. isimli şahsa ulaşarak mağdurun alacağı 8 bin liranın eksiksiz bir şekilde gönderilmesi sağladı.

Mağdur vatandaş, geçim kaynağı olan saman parasını kurtarılıp mağduriyeti giderilmesi ile ilgili polis teşkilatına teşekkür ederek minnettarlığını bildirdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa