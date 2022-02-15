Günyüzü İlçesinde sahte içki operasyonu, 2 gözaltı - Haberler
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Günyüzü İlçesinde sahte içki operasyonu, 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Günyüzü İlçesinde sahte içki operasyonu, 2 gözaltı

Günyüzü ilçesinde polis ekipleri tarafından iki adrese düzenlenen operasyonda, sahte içki üretim malzemeleri ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

GÜNYÜZÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinde polis ekipleri tarafından iki adrese düzenlenen operasyonda, sahte içki üretim malzemeleri ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, sabah saatlerinde Özler mahallesinde tespit edilen iki ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili S.N ve A.Ö. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Günyüzü Polis Merkezine getirilen şahıslarla ilgili adli işlem sürüyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Günyüzü, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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