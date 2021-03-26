Günyüzü ilçesinde LSD aşılaması başladı
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Günyüzü ilçesinde LSD aşılaması başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Günyüzü ilçesinde LSD aşılaması başladı

Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 2021 yılı Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı (LSD) aşılama programı başladı.

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Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 2021 yılı Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı (LSD) aşılama programı başladı.

Günyüzü ilçesindeki toplam 2 bin adet büyükbaş sığır cinsi hayvanların hepsi, halk arasındaki adıyla 'sığır çiçek' hastalığına karşı aşılanacak. Konuyla ilgili açıklamada, "Büyükbaş hayvanlarda sivrisinekler aracılığıyla taşınan hastalık, hayvanlarda büyük ekonomik kayıplara sebep olmakla beraber büyükbaş hayvanların sevklerinde de aşı şartı aranmaktadır. Aşılama kampanyası içerisinde 3 ayını doldurmamış buzağıların aşılamalarına da yıl boyu devam edilecek. Yetiştiricilerin hayvanlarını sevk işleminden en az 30 gün önce aşılatmaları hastalıkla mücadele ve ekonomik kayıpların önlenmesinde, sevklerde sorun yaşanmaması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi. - ESKİŞEHİR

Günyüzü ilçesinde LSD aşılaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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