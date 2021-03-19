Günyüzü ilçesinde koronavirüs vakaları yeniden görülmeye başlandı

Günyüzü ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden koronavirüs vakalarının görülmeye başlanması endişe uyandırdı.

İlk olarak ilçedeki bir eczacı kalfasında virüs bulgusunun çıkmasının ardından, bir tarım işçisinin de vaka görüldü. Tarım işçisinin okula giden çocukları ve ailesi karantinaya alınırken, okuldaki öğrenciler ve velileri uyarıldı. Uzun süredir vaka görülmeyen ilçede yeniden virüsü rastlanması vatandaşları tedirgin etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı