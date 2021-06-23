Günyüzü ilçesinde 2021 arpa hasadı başladı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2021 yılı arpa hasadı başladı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2021 yılı arpa hasadı başladı.

Mevsimsel yağışların az olması nedeniyle hasadın istenilen düzeyde olmaması çiftçiyi üzdü. Çiftçiler bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için biçerdöverlerle hububat hasadına başladı. Günyüzü'de yılın ilk hububat hasadının alınmaya başladığını belirten Günyüzü Ziraat Odası Başkanı Aytekin Özkara, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de bu yıl mevsim çok kurak geçti. Ürünün yetişmesi ve olgunlaşması için gerekli olan Nisan ve Mayıs ayı yağmurları çok az yağdı. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı çiftçilerimizin ürünlerinde rekolte düşüklüğü yaşandı. çiftçilerimiz sıkıntılı günler yaşayacaktır. İlçemizde bu yıl kuraklık olduğu için arpada şu an dönümde 300 ile 400 kilogram civarında verim var. Tüm çiftçilerimize kazasız, belasız, bol bereketli bir yıl olması temennisinde bulunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı