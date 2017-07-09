Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Üçüncü havalimanının yüzde 55'i tamamlandı"



İstanbul - Başbakan Binali Yıldırım, yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceledi. Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı" dedi.



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11 terörist etkisiz hale getirildi: 269 gözaltı



Ankara - İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini, son 3 gün içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda da toplam 269 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.



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İstanbul'da polisle soyguncuların çatışma anı kamerada



İstanbul - Sancaktepe'de sigara aracını soymaya çalışan soyguncularla, polisle silahlı çatışmaya girdi. Çatışma anı görüntülere de anbean yansıdı.



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Katliam gibi kaza: 4 ölü, 7 yaralı



Mardin - Mardin-Diyarbakır yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç alev alev yanarken, feci kazada 4 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.



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Gelin arabasının önünü kesip drift yaptı



İstanbul - Beykoz'da gelin konvoyundan çıkan bir maganda, trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesip drift yaptı. Bu tehlikeli anlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.



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Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı



La Lbiertad - El Salvador'da Maliye Bakanlığı binasında çıkan yangında bir kişi, kendini boşluğa bıraktı.



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Cep telefonuyla oynarken göle düşen çocuk öldü



Jiangsu - Çin'de cep telefonuyla oynarken göle düşen çocuk öld



(İHA)