Günün Özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
CHP'nin yürüyüşüne saldırı planı önlendi
Kocaeli - CHP'nin yürüyüşüne bombalı araçla saldırı planlayan 6 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
…
ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kalktı
İstanbul - ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçan yolcular yanlarına tablet ve diz üstü bilgisayarlarını aldı.
…
Bakanlıktan "Suriyelilerle gerginlik" haberlerine dair açıklama
Ankara - İçişleri Bakanlığı, Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında zaman zaman yaşanan gerginliklerin kamuoyunda tırmandırılmak istendiğine dikkat çekerek, "Bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır" açıklamasında bulundu.
…
"Bu parayı sana yedirmem" deyip katliam yaptı
Bursa - Bursa'da bir kişi, eski eşine açtığı 42 bin liralık icra davasını kaybedince katliam yaptı. Eşinin avukatını öldüren, bir polis memurunu da şehit eden şahıs, eşini yaralayıp intihar etti.
…
Kayseri ve Van'da silahlı kavga: 4 ölü, 18 yaralı
Kayseri - Kayseri'de 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Van'ın Erciş ilçesinde ise elindeki silahla amcasının oğlunun evine giden bir kişi, aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı.
…
Pepe'de mutlu son
İstanbul - Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Pepe, kendini siyah-beyazlılara 2 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
…
Fenerbahçe'den flaş 'Kjaer' açıklaması
İstanbul - Fenerbahçe, Kjaer'in Milan'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı.
…
Messi imzayı attı
Barcelona - Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
(İHA)