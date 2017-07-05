Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



CHP'nin yürüyüşüne saldırı planı önlendi



Kocaeli - CHP'nin yürüyüşüne bombalı araçla saldırı planlayan 6 DEAŞ'lı terörist yakalandı.



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ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kalktı



İstanbul - ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçan yolcular yanlarına tablet ve diz üstü bilgisayarlarını aldı.



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Bakanlıktan "Suriyelilerle gerginlik" haberlerine dair açıklama



Ankara - İçişleri Bakanlığı, Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında zaman zaman yaşanan gerginliklerin kamuoyunda tırmandırılmak istendiğine dikkat çekerek, "Bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır" açıklamasında bulundu.



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"Bu parayı sana yedirmem" deyip katliam yaptı



Bursa - Bursa'da bir kişi, eski eşine açtığı 42 bin liralık icra davasını kaybedince katliam yaptı. Eşinin avukatını öldüren, bir polis memurunu da şehit eden şahıs, eşini yaralayıp intihar etti.



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Kayseri ve Van'da silahlı kavga: 4 ölü, 18 yaralı



Kayseri - Kayseri'de 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Van'ın Erciş ilçesinde ise elindeki silahla amcasının oğlunun evine giden bir kişi, aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı.



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Pepe'de mutlu son



İstanbul - Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Pepe, kendini siyah-beyazlılara 2 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



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Fenerbahçe'den flaş 'Kjaer' açıklaması



İstanbul - Fenerbahçe, Kjaer'in Milan'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı.



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Messi imzayı attı



Barcelona - Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.



(İHA)