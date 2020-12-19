Günün özeti

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Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldıKuzey Marmara Otoyolu'nun 72.72 kilometrelik İzmit-Akyazı kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 72.72 kilometrelik İzmit-Akyazı kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır.

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Bahçeli: "Cumhur ittifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur ittifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

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Sokak kısıtlamasında 3. hafta

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu kısıtlaması ülke genelinde sürüyor. Önceki akşam 21'de başlayan kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yine zirveyi gördü. Mesai bitimiyle birlikte mega kentin trafiği durma noktasına gelirken, birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu.

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Bu ilçede sınma ve içme suyu faturalarının yarısı ödenecek

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, korona virüs (Covit-19) pandemi sürecinde ilçe halkına rahat bir nefes aldırmak adına vatandaşların ısınma, içme suyu, işyeri kirası ve Hüdai Kaplıcalarında yapacakları harcamaların ve faturaların yüzde 50'sini karşılayacaklarını söyledi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı