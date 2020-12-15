Günün özeti

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Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri deşifre ediliyorİstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün yapılanmasına katkıda bulunan ve daha sonra ülkemize giriş yapan şüpheliler deşifre edildi.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri deşifre ediliyor

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün yapılanmasına katkıda bulunan ve daha sonra ülkemize giriş yapan şüpheliler deşifre edildi.

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Paralar PKK'ya değil vatandaşa gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasındaki bu sözler gündeme damga vururken, rakamlar Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yatırımları gözler önüne seriyor.

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Asgari ücret görüşmeleri sürüyor

Vatandaşın gözü kulağı asgari ücretle ilgili gelişmelerde, görüşmeler ise devam ediyor.

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Film seti değil gerçek ! Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında meydana gelen ve toplamda 9 kişinin gözaltına alındığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Silahların ateşlendiği koşuşturmaların yaşandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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Eve kurşun yağdıran saldırgan polisleri tehdit etti: "Sizi Doğu'ya sürdürürüm"

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir evi hedef alan silahlı saldırgan ve arkadaşı kurşunların yağdığı eve çok yakın bir noktada otomobilin içerisinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs polislere tehditler savurarak, "Çoğunuzu Doğu'ya sürdüreceğim" demesi dikkat çekti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı