Günün özeti

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

"HDP'nin kapısına kilit vurulmalıdır"

Miliiyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, HDP'yi hedef aldı.

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Bakan Varank: "Sadece Ocak-Kasım döneminde OSB'lerde 851 yeni fabrika üretime başladı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi Sanayi Sicil Belgi Sistemi'ne kaydolarak üretime başladı. Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor" dedi.

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Sokak kısıtlamasında ikinci hafta sonu

Saatler dün 21'i gösterdiğinde her yer sessizliğe gömüldü. Ülke genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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Aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Türkiye'de, koronavirüs aşısına yönelik bütün senaryolar çalışılıyor. Aralık sonunda sağlık çalışanlarında uygulanacak aşı için listeler de oluşturulmaya başladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı