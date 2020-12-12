Günün özeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günün özeti

12.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:47
Günün özeti

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;"HDP'nin kapısına kilit vurulmalıdır"Miliiyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, HDP'yi hedef aldı.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

"HDP'nin kapısına kilit vurulmalıdır"

Miliiyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, HDP'yi hedef aldı.

....

Bakan Varank: "Sadece Ocak-Kasım döneminde OSB'lerde 851 yeni fabrika üretime başladı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi Sanayi Sicil Belgi Sistemi'ne kaydolarak üretime başladı. Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor" dedi.

.....

Sokak kısıtlamasında ikinci hafta sonu

Saatler dün 21'i gösterdiğinde her yer sessizliğe gömüldü. Ülke genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

....

Aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Türkiye'de, koronavirüs aşısına yönelik bütün senaryolar çalışılıyor. Aralık sonunda sağlık çalışanlarında uygulanacak aşı için listeler de oluşturulmaya başladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Günün özeti
Günün özeti
Son dakika haberleri! Günün özeti
Son dakika haberleri! Günün özeti
Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı
Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Öykü Çelik Şevval Sam Hakan Taşıyan
Spor Falcao Samatta Pierre Webo Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün özeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:56:17. #1.14#
title