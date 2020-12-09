Günün özeti

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Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacakTürkiye'den Çin'e giden ilk blok ihracat treninin yarın varacağı Bakü Deniz Limanı, görüntülendi.
Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak
Türkiye'den Çin'e giden ilk blok ihracat treninin yarın varacağı Bakü Deniz Limanı, görüntülendi.
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Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı
Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için muhalefetin verdiği süre tamamlanınca ülke genelinde sivil itaatsizlik protestoları başladı.
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Webo'ya yapılan ırkçılığa tepkiler çığ gibi büyüdü
UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir karşılaşmasının 14. dakikasında, turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Ancak bu karttan sonra saha karıştı.
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KKTC'de yeni kabine listesi Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında koalisyon hükümeti kurulması için mutabakata varılmasının ardından yeni Bakanlar Kurulu listesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu.
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Eczanede çalışanı, yaşlı adamı kaldırıma böyle fırlattı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 73 yaşındaki parkinson Sedat Keskin isimli vatandaş, gittiği eczanede tartıştığı çalışan tarafından zorla dışarı çıkartılıp kaldırıma fırlatıldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı