Günün özeti

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Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Aliyev, işgalden kurtarılan iki kentte Azerbaycan bayrağını öperek göndere çektiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebyarıl kentlerini ziyaret etti.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Aliyev, işgalden kurtarılan iki kentte Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebyarıl kentlerini ziyaret etti.

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Dost ülkeler KKTC'yi tanıyacak

Karabağ işgali son buldu, KKTC'yi tanımanın yolu açıldı. Pakistan ve Libya da hazır. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'nın destekleriyle önümüzdeki süreçte 'tanıma' ziyaretlerine çıkacak.

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"Ambargoların ve kısıtlamaların kaldırılması bir diğer beklentimizdir"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir anayasanın varlığı kabus dolu bir hayaldir.

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Terörist bombayı kolundaki alçıda kamufle etmiş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist, kolundaki alçı görünümündeki sargı ile şampuan kutusuna gizlediği patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.

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-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı