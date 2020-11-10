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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Günün özeti

10.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:34

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yöntemiyle görüştü.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yöntemiyle görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'ın zaferine yönelik açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın zulmü ve işgali altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik, "Biz her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu Azerbaycan için zaferdir. 30 yıldır işgal edilen bölgeler geri alınıyor" dedi.

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Devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk'e en büyük armağan olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanması kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı.

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-İHA-

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Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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