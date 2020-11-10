Günün özeti

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yöntemiyle görüştü.