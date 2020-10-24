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24.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:43

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikAzerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyorTürkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerini test etmeye başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerini test etmeye başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu.

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ABD'den S-400 AÇIKLAMASI

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerini test etmeye başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu.

Cerablus'ta yangın 8 saat sonra söndürüldü

Suriye'nin Cerablus ilçesine balistik füzeler ile düzenlenen saldırıda akaryakıt pazarında büyük yangın çıktı.

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Havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama olayına ilişkin hazırlanan 27 sayfalık iddianamede; genel ustabaşı işçilere daha fazla mal üretimi için baskı yapılmadığını, iş güvenliği uzmanı işverenlerin her şeyi deftere yazmasına izin vermediğini iddia ederken, fabrika sahibi ise üzerine atılan suçları kabul etmeyerek olaydan işçileri sorumlu tuttu.

(İHA)

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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