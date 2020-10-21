Günün özeti

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21.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:39

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikKariye camii'nde ilk namaz 30 Ekim'deİşgalci Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Kariye camii'nde ilk namaz 30 Ekim'de

İşgalci Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortaokullarda beşinci sınıflarda, liselerde dokuzuncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz" dedi.

Füze saldırısı sonucu camları kırılan savaşzedeler kırılan camlarını naylon ve kilimle örttü

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı, bölgedeki halkı zor durumda bırakıyor. Gence'de evlerinin camları kırılan bölge halkı, pencereleri naylon ve kilimle örterek soğuk havalardan ve yağmurdan korunmaya çalışıyor.

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Afganistan'da Pakistan Konsolosluğu önünde izdiham: 15 ölü, 12 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

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Kaşıkçı'nın nişanlısı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetten sorumlu tutulmaları için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve bazı yetkililere ABD'de dava açtı.

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Başkent'te Adnan Oktar örgütüne 10 milyon dolarlık fosil kaçakçılığı operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şahsın evinde değeri 10 milyon doların üzerinde olan 879 fosil ele geçirildi.

(İHA)

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Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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