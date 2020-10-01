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01.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:23

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 67 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 262'ye yükseldiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 67 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 262'ye yükseldiğini açıkladı.

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TBMM'de yeni yasama dönemi başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı.

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Sosyal medyada yeni dönem başlıyor

Sosyal medya yasası bugün itibariyle yürürlüğe girdi, yeni dönem başlıyor.

(İHA)

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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