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29.09.2020 20:02 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:08

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye korona virüs tanısı konulduTürkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye korona virüs tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.

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Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı

Topkapı'da şiddeti yağış sonrası alt geçidi su bastı. Alt geçitte iki otomobil ve diyaliz hastalarını taşıyan bir servis minibüsü mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Mahsur kalan hastalardan biri, "1.5 saatte itfaiye gelmedi" diyerek duruma tepki gösterdi.

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Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor

Azerbaycan Ordusu Füzuli yönünde karşı saldırısını sürdürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

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Atmaca füzesinde sona gelindi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dün Atmaca füzesinin sondan bir önceki testinin başarıyla gerçekleştirildiğini ve son bir test daha kaldığını, seri üretime geçilmesini beklediklerini açıkladı.

(İHA)

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Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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