Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye korona virüs tanısı konulduTürkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.