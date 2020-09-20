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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 61 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 61 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 506'ya yükseldiğini açıkladı.

20.09.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:43

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 61 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 61 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 506'ya yükseldiğini açıkladı.

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Okullar yarın başlayacak yüz yüze eğitim için hazır

Yeni eğitim öğretim yılının ilk yüz yüze eğitim dersleri yarın başlıyor. Mart ayında pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimler ilk uyum haftasında 1 gün olmak koşuluyla okul öncesi ve birinci sınıflar için başlıyor.

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Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında depremden etkilenen vatandaşlar için Yazıkonak Beldesinde yapımına başlanan 381 konut daha tamamlandı. Bu konutların da tamamlanmasıyla kısa sürede hak sahiplerine verilecek daire sayısı bin 341'e yükselirken,yıl sonuna kadar bu rakamın 8 bine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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