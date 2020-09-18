Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bugün bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bugün bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

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"Aşıda yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs aşısı konusunda başta TÜBİTAK olmak üzere özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" dedi.

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Bakan Akar: "Bu görüşmeleri de, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'ndaki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeleri, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz. Dördüncüsü yapıldı. Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar" dedi.

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Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.

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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle birlikte immün plazma stoğunun eridiğini ifade ederek vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.

(İHA)

Kaynak: İHA