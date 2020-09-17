Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 66 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 315'e yükseldiğini açıkladı.

17.09.2020 20:42 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:48

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 66 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 315'e yükseldiğini açıkladı.

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"Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşılmıştır'

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BM Genel Kurulu 22 Eylül'de toplanıyor

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2020-YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri bugün itibarıyla başladı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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