Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 66 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 315'e yükseldiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 66 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 315'e yükseldiğini açıkladı.

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"Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşılmıştır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığını, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır" dedi.

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BM Genel Kurulu 22 Eylül'de toplanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22-29 Eylül tarihlerinde telekonferans yöntemi ile toplanacak.

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Firari Can Dündar hakkında flaş karar!

MİT TIR'ları ihanetinin baş aktörü firari Can Dündar hakkında mahkemeden flaş bir karar çıktı.

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2020-YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri bugün itibarıyla başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA