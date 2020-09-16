Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 249'e yükseldiğini açıkladı.

16.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:08

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 249'e yükseldiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacak

Suudi Arabistan'ın yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacağı belirtildi.

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İçişleri Bakanlığından "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu yeni genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta ve benzeri olarak değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak.

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İstanbul'da toplu taşıma denetimi

Korona virüs salgınla mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alınması sonrası başlatılan denetimler devam ediyor. Zincirlikuyu'da denetim yapan trafik ekipleri, otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak ehliyet, ruhsat ve belge kontrollerinin ardından fazla ve ayakta yolcu olup olmadığını denetledi.

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Oruç Reis Antalya'da bakıma alındı

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, aylık ikmal ve bakımı için Antalya Limanı'na yanaştı. Tel örgülerin ardından görülen Oruç Reis, büyük ilgi görüyor.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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