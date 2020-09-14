Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 119'ya yükseldiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 119'ya yükseldiğini açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından " Oruç Reis" açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında, "Çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir" açıklamasında bulundu.

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İstanbul'a kademeli mesai geliyor

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detayları ortaya çıktı.

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Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor

Sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı.

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DSÖ'den korkutan uyarı! 'Ölüm oranları gelecek aylarda artabilir'

Dünya Sağlık Örgütünün son açıklaması korkuttu. Ekim ve Kasım aylarında Avrupa'da günlük corona virüs ölümlerinde artış bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA