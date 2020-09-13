Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 999'e yükseldiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 999'e yükseldiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Akar: "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaş'ta katıldığı anma töreninde, "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" dedi.

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Dereli işte böyle olacak

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde en çok etkilenen Dereli ilçesinin yeni halinin projesi hazırlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı toplandığı ile tanıtılan yeni Dereli'nin çalışmalarına kısa sürede başlanacağı ve projenin 2021 yılının Haziran ayına kadar etaplar halinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

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"GSS vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında yüzde 3,1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının Genel Sağlık Sigortası (GSS) sayesinde 10,3'e yükseldiğini bildirdi.

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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS alan bilgisi testinin birinci oturumu sona erdi.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS alan bilgisi testinin birinci oturumu sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA