Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 999'e yükseldiğini açıkladı.

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13.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:17

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 999'e yükseldiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Akar: "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaş'ta katıldığı anma töreninde, "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" dedi.

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Dereli işte böyle olacak

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"GSS vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında yüzde 3,1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının Genel Sağlık Sigortası (GSS) sayesinde 10,3'e yükseldiğini bildirdi.

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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS alan bilgisi testinin birinci oturumu sona erdi.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS alan bilgisi testinin birinci oturumu sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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