Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 895'e yükseldiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 895'e yükseldiğini açıkladı.

...

KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilmeye başlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de Koronavirüs yakalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ambulans uçaklar ile Türkiye'ye nakilleri yapılmaya başlandı.

...

Bu da HES kodu kuyruğu

Samsun'da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirilmesinin ardından HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar korona virüsüne davetiye çıkardı.

...

Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı

Beşiktaş Belediyesi taşeron firmada şoför olarak çalışan 12 işçiyi pandemi dönemi olmasına rağmen bir mesaj ile işten çıkardı. Kendilerine gelen işten çıkarma mesajı ile hayatlarının şokunu yaşayan 12 işçi, günlerdir belediye önünde eylem yapıyor. İşçiler, neden işten çıkarıldıklarını öğrenmek için muhatap da bulamadıklarını belirterek belediyede çalışan bir şefin birçok akrabasını işe aldığını söyledi.

...

Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2020'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA