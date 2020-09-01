Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 47 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 47 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 417'e yükseldiğini açıkladı.

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DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin oğlu da yakalandı

Adana'da yakalanıp tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in oğlu ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanlığınca Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" Operasyonu başlatıldı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de "YILDIRIM-8 SAVUR" operasyonu başlatıldı.

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Balıkçılar 'Vira bismillah' dedi, binlerce kişi sahilden el salladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dediler. Gece saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların havai fişek gösterileri eşliğinde limandan ayrılışları ise havadan görüntülendi.

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Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi. Bugünden itibaren geçerli olan ilan 11 Eylül'e kadar sürecek. Anamur'un güneyinde gerçekleşecek ve atış eğitimi yapılacak. Atış eğitimleri 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

(İHA)

Kaynak: İHA