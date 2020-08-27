Günün özeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

27.08.2020 21:22 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:27

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 26 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 26 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 209'e yükseldiğini açıkladı.

...

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti Doğu Akdeniz'de daha önce 27 Ağustos'a kadar uzatılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından uzatılacağı konuşulan NAVTEX süresi için yeni hamle geldi. Türkiye yeni NAVTEX yayımladı. Buna göre; 1-2 Eylül'de Akdeniz'de atış eğitimleri yapılacak.

...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını belirterek, "Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım" dedi.

...

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tatbikat

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirildiğini açıkladı.

...

"Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz, Yunanistan'dır, Rum Kesimi'dir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz, Yunanistan'dır, Rum Kesimi'dir. Bunun en son örneğini Yunanistan'ın dün bölgede askeri tatbikatlar yapması ile de bir kere daha görmüş olduk" dedi.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Spor
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat alacak Spor
Fenerbahçe, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan 137 bin TL tazminat...
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Magazin
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu 3. Sayfa
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Güncel
Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı
Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı
Genel cerrah Ahmet Aydın Şener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Genel cerrah Ahmet Aydın Şener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi
Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 30 Ağustos devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 30 Ağustos devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacak
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Defne Samyeli
Spor Jose Sosa Sergen Yalçın Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Ateş Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Günün özeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 21:27:52. #1.15#
title