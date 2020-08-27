Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 26 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 26 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 209'e yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti Doğu Akdeniz'de daha önce 27 Ağustos'a kadar uzatılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından uzatılacağı konuşulan NAVTEX süresi için yeni hamle geldi. Türkiye yeni NAVTEX yayımladı. Buna göre; 1-2 Eylül'de Akdeniz'de atış eğitimleri yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını belirterek, "Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım" dedi.

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Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tatbikat

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirildiğini açıkladı.

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"Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz, Yunanistan'dır, Rum Kesimi'dir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz, Yunanistan'dır, Rum Kesimi'dir. Bunun en son örneğini Yunanistan'ın dün bölgede askeri tatbikatlar yapması ile de bir kere daha görmüş olduk" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA