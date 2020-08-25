Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 163 oldu. Bugün 98 bin 231 test yapılırken, bin 502 yeni vaka tanısı konuldu, 887 kişi ise iyileşti.

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"Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun müsebbibi Yunanistan'dır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'ın bölgede böyle bir navtex ilanına hakkı yoktur. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır" dedi.

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S-400'lerin Türkiye'de üretimi gündemde

Türkiye ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri konusunda teknoloji transferi ve ortak üretim gündemde.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gaziantep'ten gelen şüpheliye gözaltı

DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirilirken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"Afet bölgesindeki ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'da yaşanan selden ötürü afet bölgesindeki ilçe ve köylerdekiler dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını ertelediklerini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA