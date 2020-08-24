Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 139'e yükseldiğini açıkladı.

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Oruç Reis için Navtex süresi uzatıldı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis Gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzattı.

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Bahçeli'den Karadeniz'de bulunan doğal gaz yorumu: "Bazılarının uykularını kaçırdı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğal gaz kuyusunun kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardığını, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne serdiğini belirterek, "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğal gazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kabus görmeye başlamışlardır" dedi.

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"Normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "COVID-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği, 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz. Böylece normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi.

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Trump: "Covid-19'a karşı plazma tedavisine onay verildi"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı plazma tedavisine onay verildiğini duyurdu.

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FETÖ'nün askeri okullara yönelik yürütülen soruşturmasında 35 tutuklama

FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA