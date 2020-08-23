Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 121'e yükseldiğini açıkladı.

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"Bunların bir daha olmaması için tüm gerekli tedbirleri alacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'un Dereli ilçesindeki sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, bu felaketlerin bir daha olmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

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Selde bulduğu fındık çuvalını götürmeye çalışırken yakalandılar

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi yapıldı

İstanbul Boğazı'nda korona virüs tedbirleri kapmasında teknelerde helikopter destekli denetim yapıldı. Birçok teknenin evrakları kontrol edildi. Düğün yapılan bir tekneyi kontrol eden ekipler, iki çocuğun maske takarak polise, 'korona virüs var' demesi herkes tarafından alkışa tutuldu.

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Virüs aşısı Türklerde de denenecek

Almanya'da Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu firmanın Korona virüs aşı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sürerken, insan üzerinde denemelerin yapılacağı ülkeler arasında Türkiye de var. 30 bin katılımcıyla yapılacak faz 3 çalışmasına Türkiye'den de 100 gönüllü katılacak. Koordinasyonu İstanbul Tıp Fakültesi yapacak. Elde edilen verilen kasım ayında sonuçlanması bekleniyor.

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Kadına uzanan el bu kez karşılık buldu

İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı. Eski tekvandocu olan kadın, adamı fena şekilde dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA