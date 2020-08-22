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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

22.08.2020 21:12 | Son Güncelleme: 22.08.2020 21:17

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 102'e yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye ne kadar doğalgaz tüketiyor?

Türkiye Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıkladı. Bu da akıllara hangi ülkelerle ne kadar doğalgaz anlaşmalarının olduğu sorusunu getirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması

"Aşıyı iki yıldan daha kısa sürede bitirmeyi umuyoruz" Açıklama Dünya Sağlık Örgütünden geldi. Örgüt, Aşı bulunana kadar hiçbir ülkenin mevcut durumu sürdüremeyeceği uyarısında bulundu.

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ÖSYM Başkanı Aygün'den 2020-YKS yerleştirme sonucu paylaşımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

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İkinci el telefon satışında yeni dönem

İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem başlıyor. İkinci el cep telefonlarına garantili satış düzenlemesi Resmi Gazete'de yayimlandı.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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