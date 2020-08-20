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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

20.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:07

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 58'a yükseldiğini açıkladı.

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Trump: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var

"Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var". Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'a ait.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den muhalefete Biden tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir" dedi.

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Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

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İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla geçti

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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