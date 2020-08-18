Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 20 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 20 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 16'ya yükseldiğini açıkladı.

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YÖK'ten eğitim fakültesi kararı Açıklamayı YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptı. Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders müfredat ve kredilerine YÖK değil, yüksek öğretim kurumları karar verecek dedi.

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 40 ilde operasyon: 41 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına, İzmir merkezli 40 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, şu ana kadar 41 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Mardin'de ailesine kavuşan teröristin babası 'Yaşasın Türk Ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı

Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mardin'de ailesiyle buluşturuldu. Oğluna kavuşan baba 'Yaşasın Türk Ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı.

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Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisinin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde ki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA