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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

17.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:19

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 996'e yükseldiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Libya Savunma Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya ziyareti kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş ile bir araya geldi.

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Konut satışları aylık yüzde 20, yıllık yüzde 124 oranında artış gösterdi

Türkiye genelinde konut satışları 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

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65 yaş ve üstüne salgın kısıtlaması Vaka sayısı yükselince yeni tedbirler için harekete geçildi.Birçok ilde 65 yaş üstüne Covid-19 kısıtlamaları getirildi. Vakaların en hızlı arttığı 5 şehir arasında gösterilen Şanlıurfa'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları ve aynı saatlerde toplu taşıma kullanmaları kısıtlandı.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

Manşet

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