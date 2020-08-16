Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 974'e yükseldiğini açıkladı.

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"Bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olursa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kıta sahanlığında haydutluğa asla boyun eğmeyeceğini belirterek "Yunanistan'dan beklentimizde birilerinin kışkırtmasıyla değil akli selimle hareket etmesidir. Özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara biran önce son vermesidir" dedi.

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Joe Biden'a tepki üstüne tepki

ABD Başkanı adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili sözlerine bir çok kesimden tepki geldi.

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Bakan Selçuk'tan yeni mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni bir mesaj paylaşarak, "Uzaktan eğitime hazırız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz" dedi.

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Evden çalışma yaygınlaşıyor

Korona virüs sürecinde başlayan evden çalışma kalıcı hale geliyor. iş yerlerinin çoğu evden çalışacak eleman arıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA