Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

11.08.2020 23:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:32

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 873'e yükseldiğini ve bugün bin 183 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

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"Türkiye bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa, ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomide, bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanisan ile yaşanan gerilime ilişkin, "Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız" dedi.

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Eren Bülbül şehit edilişinin 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anıldı.

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Ülke genelinde korona virüs denetimlerine devam edildi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında, ülke genelinde gerçekleştirilen kapsamlı korona virüs denetimlerine devam edildi.

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Lübnan'da hükümetin istifası sonrası tansiyon yeniden yükseldi.

Lübnan'da hükümetin istifası sonrası tansiyon yeniden yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin istifası sonrası protestolar yeniden başladı.

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Rize'de evlerinde mahsur kalan aileyi AFAD ekipleri kurtardı

Rize'de şiddetli yağışlar sonrası taşan dere suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk, 1'i yatağa bağlı hasta 7 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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En havalı düğün alayı

Bursa'da klasik otomobil tutkunu genç, düğününde öyle bir gelin alayı yaptı ki, görenler gözlerini ayıramadı.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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