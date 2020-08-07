Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 813'e yükseldiğini ve bugün bin 185 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

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TCMB: "Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir"

Piyasalardaki gelişmelerden sonra Merkez Bankası'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır. Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir" denildi.

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İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Osmanlı siyasi tarihinde, hem kültür ve dini tarihinde, hem de estetik tarihinde çok önemli bir yeri var. Bütün bu yönlerini büyükelçilerimize anlattık" dedi.

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Beyrut enkaz şehre dönüştü

Bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i ya da başkenti unvanları ile anılan Beyrut, 4 Ağustos'ta yaşanan patlamayla enkaz şehre dönüştü.

(İHA)

Kaynak: İHA