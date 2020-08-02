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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

02.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 02.08.2020 21:47

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 728 oldu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 728'e yükseldiğini açıkladı.

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Fas'ta kurban pazarı karıştı, 20 kişi gözaltına alındı

Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

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Manisa'da bir anda başlayan hayvan telefleri korkuttu

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde bir anda başlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ölümleri, vatandaşları tedirgin etti. Kısa sürede artan hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında alınan örnekler laboratuvara gönderildi. Sonuçların önümüzdeki hafta içinde çıkacağı öğrenildi.

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İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

Kurban Bayramı'nda İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.

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Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralanan bin 153 acemi kasap hastaneye koşarken 7 tanesi ameliyat edildi.

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Tersanede vinç devrildi: 10 ölü

Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan bir tersanede vincin devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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