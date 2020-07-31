Günün özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Bayramın ilk gününde korona virüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Bayramın ilk gününde 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 691'e yükseldiğini açıkladı.
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Ayasofya'da ilk bayram namazı binlerin katılımıyla kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk bayram namazı kılındı. 86 yıl sonra açılan camideki ilk bayram namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra binlerce vatandaş saf tuttu.
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Bakan Soylu, Çorumlu Mehmetçik'in ailesiyle görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle Şırnak Güneyçam Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.
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Hudut kartalları elleri tetikte bayrama girdi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak'ın kuzeyinin sıfır noktasında yer alan Balkayalar Üs Bölgesinde Mehmetçik komutanlarıyla birlikte saf tutup namazını eda ettikten sonra bayramlaşıp kurban kesti.
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Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Bursa'da bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu. Kurban kesim alanında ise iş makinesinin büyükbaş hayvanı tek hamleyle havaya kaldırması dikkat çekti.
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AB seyahat listesini daralttı
AB konseyi, üçüncü ülkelerden zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesini güncelledi.
(İHA)
Kaynak: İHA