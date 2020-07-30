Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 674'e yükseldiğini açıkladı.

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"Bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden bin 100 adli hakim ve savcı olmak üzere bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız" dedi.

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SMO, rejim saldırılarına karşı hazırlanıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) olası rejim saldırılarına karşı İdlib kırsalındaki kontrol noktalarına askeri takviye gönderdi.

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4 yıldır sahte kimlikle kaçan FETÖ'cü yakalandı

Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar boyunca FETÖ'ye bağlı faaliyet gösteren ve 15 Temmuz 2016'dan beri firari olan İ.E., sahte kimlik belgesi ile yakalanarak tutuklandı.

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Suudi Arabistan'da hacı adayları elektronik bileklikle takip ediliyor

Hacı adayları bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Kabe'ye dokunamayacak ve elektronik bileklikle takip edilecek.

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Alibeyköy Barajı alarm veriyor

İstanbul'da barajların doluluk oranları geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yüzde 69,74 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 58,52'ye düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlarından Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı ise 27 Temmuz 2019'da yüzde 64,59 iken bu oran bu yıl yüzde 21,97'ye kadar geriledi. Alibeyköy Barajı havadan görüntülenirken etrafında toplanan çöp yığınları dikkat çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA