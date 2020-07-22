Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 545'e yükseldiğini açıkladı.

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HDP'li Batman Belediye Başkanı gözaltında

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir gözaltına alındı.

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Pınar'ın katil zanlısı tutuklandı

Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

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Beşiktaş'ta maske takmayanlara tek tek ceza kesildi

Beşiktaş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı. İş yerlerinde yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.

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Vaka sayısı 15 milyonu aştı

Vaka sayısı 15 milyonu, can kaybı da 620 bini geçti. Dünya korona virüsle mücadele ediyor.

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Sıcaklık artıyor, Türkiye kavruluyor

Termometreler yükseldi. Basra sıcakları geldi. Türkiye kavruluyor. Türkiye genelinde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkili oluyor.

(İHA)

Kaynak: İHA