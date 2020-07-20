Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 508'e yükseldiğini açıkladı.

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Bakan Selçuk: "İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da başlıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

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"Yıldırım-2 Cilo" operasyonu başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunun başlatıldığını, 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her zaman KKTC'nin yanındayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, dönemin Devlet Başkanı Rauf Denktaş'ın harekata ilişkin radyo konuşmasını içeren videoya yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA