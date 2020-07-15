Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

15.07.2020 22:02 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:10

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 13 kişi iyileşirken, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla" mesajını paylaştı.

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Şanlı Milletin Zaferi '15 Temmuz'

Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Tüm Türkiye tam 4 yıl önce olduğu gibi yine tek yürek. Hain darbe girişimine geçit vermeyen, göğsünü mermilere siper eden kahramanlar dualarla anılıyor.

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Darbe girişimi davalarında 4 bin 130 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi

Fetö'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 275'i karara bağlandı, 14'ünde ise yargılamalar sürüyor. Tamamlanan davalarda 2 bin 532'si ömür boyu olmak üzere 4 bin 130 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi.

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Bakan Soylu: "Ağustos ve Eylül'de terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde mevcut terörist sayısının 407 olduğunu, bu sayıyı Ağustos ve Eylül ayına kadar 300'ün altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Barolara ilişkin kanun yürürlükte Avukatlık kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yeni Baro düzenlemesi Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizerek, "Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz. Yerin altında yatan yüzlerce milyon ecdada ve üstünde yaşayan 83 milyon vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmiş olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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