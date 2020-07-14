Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Sağlık Bakanı Koca: "33 gün sonra ilk kez binin altındayız"

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 49 kişi iyileşirken, 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tekrar binin altındayız. 33 gün sonra ilk kez" mesajını paylaştı.

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İstanbul'daki 41 ana darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik İstanbul'da açılan 41 ana darbe girişimi davasında, sanıklara ceza yağdı.

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Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciye OHAL Komisyonundan ret

TBMM Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan darbeci eski Binbaşı Fatih Şahin'in kamu görevine iadesi için Komisyona yaptığı başvuru hakkında ret kararı verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Yerleri Değişti

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kayseri'ye gelen ve giden mülki amirler belli oldu.

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25 askerin Covid testi pozitif çıkan Burdur'da 284 asker izole edildi

Burdur'da görev yapan 25 askerin Covid-19 testi pozitif çıktı. 25 askerle temasta bulunduğu tespit edilen 284 asker de öğrenci yurdunda izole edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA