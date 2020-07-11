Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 344'e yükseldiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın cami olması gecikmiş bir yeniden silkiniştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silkiniştir" dedi.

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Ayasofya kararını vatandaşlar sevinçle karşıladı

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını vatandaşlar tekbirlerle ve Türk bayrağı açarak sevinçle karşıladı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ayasofya açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararına ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay 10. Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

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Çoklu baro düzenlenmesini içeren kanun teklifi yasalaştı

Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi

(İHA)

Kaynak: İHA