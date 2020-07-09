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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

09.07.2020 21:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:28

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 300'e yükseldiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlama bölgesinde

Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, "15 tonluk patlayıcı işlemi gerçekleştirildi. 1- 1.5 ton patlayıcı kalmıştı. Hastanelerde 11 jandarma personelimiz var, bir de kamyonun şoförü arkadaşımız var" dedi.

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Aileler direniyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Mardin'inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetine başlayan Cemal Ertaş, 9 ay önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğlu Ramazan'la gözyaşları içinde kucaklaştı.

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Sosyal medya için düzenlemeler geliyor

Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile AK Parti'nin hukukçularının sosyal medyaya yeni kurallar getirilmesine yönelik çalışmasında,Almanya, Fransa ve ABD'deki uygulamalar ile AİHM'in verdiği kararlardan yola çıkılarak bir taslak hazırlanıyor.

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Çoklu Baro Kanunu teklifin ilk iki maddesi kabul edildi

Çoklu baro sistemini hayata geçirecek olan kanun teklifinin görüşülmesine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlandı. Görüşmeler sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

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