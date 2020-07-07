Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260'a yükseldiğini açıkladı.

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Bakan Pakdemirli: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakarı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, 450 hektarlık alanın yangından etkilendiğini bildirdi.

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Patlamayla ilgili 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamayla alakalı gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Teröristin teslim olma anı kamerada

Hakkari Aktütün'de bir terörist teslim oldu. Teröristin teslim olma anı kameraya böyle yansıdı.

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Akdeniz'de yaşanacak faciayı Sahil Güvenlik ve emniyet önledi

İzmir'de içinde 276 düzensiz göçmenin yakalandığı Türk bayraklı yük gemisinin ömrünü doldurduğu ve bazı bölümlerinden su aldığı öğrenilirken, Akdeniz'de yaşanacak olası facia, Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve İzmir Emniyeti tarafından önlendi. Geminin muhtemelen İtalya'ya gittiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA